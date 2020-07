Der Sommer in Dubai ist eigentlich so heiß, dass man es kaum aushalten kann. Die Menschen drehen die Klimaanlage an - und auch ihre Haustiere suchen eher schattige Plätze auf. Diese Hunde haben allerdings etwas Besseres gefunden. Petsville ist so etwas wie eine Tagesstätte für Hunde mit angeschlossenem Mini-Wasserpark. Hier können die Hunde Gleichgesinnte treffen und im kühlen Wasser spielen. Menschliche Betreuung inklusive. Eine Marktlücke, sagt Petsville-Gründer Amr Youssef: "Es ist Sommer in Dubai, die Hunde wollen schwimmen und Spaß haben. Und es gibt nicht viele hundefreundliche Plätze und hundefreundliche Strände wo Hunde hingehen und das Wasser genießen können. Dubai ist immer vorne, wenn es um Innovationen geht. Es war an der Zeit, einen Wasserpark nur für Hunde zu haben, wo sie ihren Tag verbringen können Laut Youssef hat Petsville 28 Angestellte, die die Hunde bereuen. Alle seien umfassend ausgebildet und erfahren. Ein tolles Angebot, sagt Hundebesitzer Scott: "Ich habe zwei Huskys, so wie die da unten. Sie haben sehr viel Energie. Deshalb bringe ich sie hierhier. Es ist gut, wenn sie mit den anderen Hunden zusammen sind. Ich finde es gut, dass es genug Betreuer gibt. Dann weiß ich, dass die Hunde in einer sicheren Umgebung sind. Sie kommen normalerweise gut gelaunt und ziemlich müde zurück. Und das ist gut für mich." Die Hundebesitzer, die ihren Tieren das Bad im Pool gönnen wollen, müssen natürlich dafür bezahlen. Das billigste Angebot kostet umgerechnet knapp 20 Euro für zwei Stunden Betreuung. Doch das ist anscheinend kein Hindernisgrund.

