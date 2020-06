Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet! O-TON BUNDESAUSSENMINISTER HEIKO MAAS (SPD): "Wir sind alle darüber froh, aber ich glaube in Italien ist die Erleichterung am größten, dass in Europa, in Italien und in Deutschland die Lage Stück für Stück besser wird und wir die Lage immer besser unter Kontrolle kriegen, wenn es um die Bekämpfung der Pandemie geht, die Euch ganz besonders hart getroffen hat in Italien. Und die Bilder, insbesondere aus der Lombardei, haben uns in Deutschland alle tief bewegt. Und sie waren auch eine eindrückliche Warnung für uns alle, wie grausam diese Pandemie wüten kann... Wir haben Europa, wie es heute ist, zusammen aufgebaut und deswegen sind wir fest entschlossen, jetzt kein Land in Europa, insbesondere die, die ganz besonders hart von der Pandemie getroffen wurden, zurückzulassen."