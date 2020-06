HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHERTEXT GESENDET: O-TÖNE VON HEIKO MAAS (SPD), BUNDESAUßENMINISTER: "Zum 15. Juni, also dem kommenden Montag, werden wir unsere weltweite Reisewarnung aufheben, insbesondere für Europa und die Europäische Union und die assoziierten Staaten sowie für Großbritannien. Wir werden sie ersetzen durch spezifische Reisehinweise für einzelne Länder und auch Regionen." "Deshalb wird es jetzt um so mehr auf jeden Einzelnen von uns ankommen. Deshalb mein Appell an alle, die verreisen: genießen Sie Ihren Sommerurlaub, aber genießen Sie ihn mit Vorsicht und genießen Sie ihn in Verantwortung." "Wir haben uns deshalb dazu entschieden, die Reisewarnung generell für Drittländer bis zum 31. August zu verlängern. Wir werden aber in der Zeit, und dafür führen wir Gespräche, auch mit einzelnen Ländern überprüfen, ob es in dieser Zeit auch möglich ist, diese Reisewarnung aufzuheben." "Also dass die Infektionszahlen noch einmal gestiegen sind, das zeigt uns, dass es noch nicht vorbei ist, womit wir es hier zu tun haben, und dass die Lage sich auch sehr schnell wieder verändern kann. Das haben wir auch zur Grundlage unserer Reisehinweise gemacht, die dann nicht nur wöchentlich, sondern praktisch täglich überprüft werden. Das heißt sollte es Veränderungen geben, Inflationszahlen wieder ansteigen, dann werden wir darauf reagieren können." "Also ich will mal eine Vorbemerkung machen, da in den letzten Wochen in Deutschland so viel über Reisehinweise und Reisewarnungen gesprochen wird. Die Verantwortung für eine Reise trägt jeder selbst. Völlig unabhängig davon, ob es eine Reisewarnung oder einen Reisehinweis gibt. Selbst eine Reisewarnung ist ja kein Reiseverbot. Deshalb muss man das noch einmal sehr deutlich machen. Jeder muss das im Rahmen seiner Verantwortung entscheiden."