(Hinweis: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext.) Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister: "In der derzeitigen, zugegebenermaßen ernsten und auch gefährlichen Situation im Golf und in der Straße von Hormus müssen wir alles daran setzen, eine weitere Eskalation zu verhindern. Das ist immer die Richtlinie unserer Politik in diesem Zusammenhang gewesen. Und darauf setzen wir auch weiter, vor allen Dingen mit unseren europäischen Nachbarn und Partnern, insbesondere denen, mit denen wir zusammen die Nuklearvereinbarung mit dem Iran geschlossen haben." ://: "Und letztlich an der von den USA vorgestellten und geplanten Seemission wird sich die Bundesregierung nicht beteiligen. Wir befinden uns da in enger Abstimmung mit unseren französischen Partnern. Wir halten die Strategie des maximalen Druckes für falsch. Wir wollen keine militärische Eskalation. Wir werden weiterhin auf Diplomatie setzen." ://: "Es kann am Schluss nur eine Verhandlungslösung geben, es kann keine militärische Lösung geben. Ich kenne auch niemanden, der das ernsthaft glaubt."