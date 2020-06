HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister: "Unsere dringlichste Aufgabe in Europa ist es jetzt, einen kraftvollen wirtschaftlichen und auch sozialen Neustart zu schaffen. Das ist auch die oberste Priorität der deutschen Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli beginnt und die wir unter das Motto gestellt haben "Gemeinsam". Gemeinsam Europa wieder stark machen. Wir wollen einen mutigen, aber wir wollen vor allen Dingen auch einen solidarischen Aufbruch. Und wir sind fest entschlossen, dabei kein Land in Europa zurückzulassen. Aber trotz der durchaus noch sehr unterschiedlichen Positionen spüre ich bei meinen Gesprächen - und ich bin ja zum Beispiel auch in den Niederlanden gewesen oder bin in der letzten Woche auch in Österreich gewesen - spüre ich Kompromissbereitschaft auf allen Seiten. Ich bin fest davon überzeugt, es geht nicht mehr um das ob, sondern es geht nur noch um das wie. Und die Wucht dieser Krise, die kann vielleicht sogar alte Trennlinien in Europa wegwischen. Auf jeden Fall, wir arbeiten daran. Diese Krise ist historisch. Aber auch die Bereitschaft zu Veränderungen ist historisch groß, und das wollen wir nutzen."