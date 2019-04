HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINE SPRECHERTEXT O-TON BUNDESAUSSENMINISTER HEIKO MAAS (SPD): "Das ist ein schreckliches Ereignis. Und ich finde, wir können in Deutschland nicht alle nur zuschauen und uns auf Ostern freuen. Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen gewesen, hierherzukommen. Zum Ausdruck zu bringen, dass die Verletzten und Angehörigen mich alleine sind. Ich will die Gelegenheit nutzen, um mich außerordentlich zu bedanken bei den Verantwortlichen hier auf Madeira aber auch in Portugal. Es ist eine großartige Zusammenarbeit in einer ganz schwierigen Zeit. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verletzten, die transportfähig sind, nach Hause zu bringen. Die ums Leben gekommenen zu identifizieren. Die Angehörigen zu informieren. Es ist eine sehr schwierige Arbeit, bei der keine Fehler gemacht werden dürfen. Bei der alles wirklich sicher sein muss. Deshalb befinden sich auch BKA-Beamte auf dem Weg hierher, um das, was getan werden muss, zu tun. Und es sind schwere Aufgaben. Ich will mich noch einmal bedanken bei den Verantwortlichen hier vor Ort, auch dem Außenminister, der extra hierhergekommen ist. Es ist eine Stunde, in der die Portugiesen und die Deutschen zusammenrücken. Dafür will ich mich bedanken."