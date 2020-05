HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister: "Mit Blick auf das neue Sicherheitsgesetz für Hongkong hat die EU klar Position bezogen. Das hohe Maß an Autonomie Hongkongs darf nicht ausgehöhlt werden. Und die Bürgerinnen und Bürger Hongkongs genießen Freiheiten und Rechte durch Basic Law und den Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme". Das ist immer unsere Grundhaltung gewesen, dass daran nicht zu rütteln sein wird. Und wir erwarten, dass diese rechtsstaatlichen Prinzipien auch eingehalten werden. "Ein Land, zwei Systeme" und Rechtsstaatlichkeit sind die Grundlage für die Stabilität und Wohlstand in Hongkong. Und das Sicherheitsgesetz darf diese Grundsätze nicht infrage stellen und genauso Meinungs- und Versammlungsfreiheit und auch die demokratische Debatte in Hongkong müssen auch in Zukunft respektiert werden. Und dafür wollen wir uns in der EU und als EU sehr deutlich einsetzen gegenüber China. Wir haben Interessen mit China und China auch mit der Europäischen Union. Aber wir haben vor allen Dingen Grundsätze und Werte. Und deshalb ist es sehr, sehr sinnvoll, dass die Europäische Union eine geschlossene Chinastrategie hat, in der beide Elemente eine besondere Rolle spielen und damit auch China deutlich gemacht: Ja, wir sind bereit zum Dialog, aber wir haben Grundsätze und Prinzipien, die wir in diesem Dialog China gegenüber immer einfordern werden."