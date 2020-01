(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Außenminister Heiko Maas (SPD), am Montag in Amman: "Die deutschen Soldaten, die zurzeit in Erbil, in Jordanien und in Kuwait sind, werden dort verbleiben. Zwar werden sie dort verbleiben, bis wir eine endgültige Entscheidung der irakischen Regierung erhalten, wie sie gedenkt, die Resolution des irakischen Parlamentes umzusetzen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, da es im Moment viele Gespräche gibt. Nicht nur wir sprechen mit der irakischen Regierung, auch viele andere internationale Partner, um zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen, das insbesondere berücksichtigt, dass der Kampf gegen den IS noch nicht vollständig gewonnen ist. Und das ist weiterer gemeinsamer Anstrengungen Bedarf. Und dafür bieten wir unsere Unterstützung an. Auch militärisch. Im Ergebnis werden wir aber natürlich jede Entscheidung der irakischen Regierung akzeptieren."