Botschaft der Bundesrepublik in Prag: Es war an der Stelle des historischen Balkons, an der vor genau 30 Jahren der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher von der FDP Hunderten DDR-Bürgern auf der Flucht die Ausreise in die BRD zusagte. Nun war hier am Montag der aktuelle Außenminister Heiko Maas von der SPD zugegen, und er sagte mit Blick auf die Geschichte: O-Ton: "Und als sie sich von Zuhause verabschiedeten, dachten sie, es sei für immer. Und sie wussten nicht, ob sie ankommen, dort, wo sie hinwollten. Sie wussten nur: Es gibt kein Zurück. Und sie taten das. Um in Freiheit zu leben. Meine Damen und Herren: Für mich liegt darin das Vermächtnis dieses Prager Herbstes 1989. Es lohnt sich, etwas zu riskieren für Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie. Denn nichts davon ist selbstverständlich. Und diese Erkenntnis ist heute in Zeiten populistischer Verführer und nationalistischer Ideologien noch genauso wertvoll wie damals." Die vielen DDR-Bürger aus der Prager Botschaft durften dann mit Zügen der Deutschen Reichsbahn durch die DDR in Richtung BRD ausreisen.