HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet O-Ton Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister: Für uns gilt insgesamt, unabhängig davon, wo Gewalt auf Straßen stattfindet, dass friedlicher Protest immer möglich sein muss. Aber eben friedlich. Und dass der friedliche Protest, den wir in den Vereinigten Staaten sehen, im Übrigen mit vielen sehr bewegenden Gesten, auch amerikanischer Polizeibeamter, dieser Protest ist verständlich und mehr als legitim. Ich kann von hier aus nur meine Hoffnung ausdrücken, dass die friedlichen Proteste nicht weiter in Gewalt münden, aber noch viel mehr die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass diese Proteste etwas bewirken in den Vereinigten Staaten. Wir werden zu den Vorfällen etwa mit der Deutschen Welle, von der wir auch Kenntnis haben, mit den US-Behörden in Kontakt treten, um auch noch genauere Umstände zu erfahren. Und für uns bleibt klar, Journalisten müssen ihre Aufgabe, nämlich die unabhängige Berichterstattung, ohne Gefahr für ihre Sicherheit nachgehen können. Und demokratische Rechtsstaaten müssen beim Schutz der Pressefreiheit allerhöchste Standards an den Tag legen."