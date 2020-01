HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister: "Die unmittelbare Kriegsgefahr, die es in den letzten Tagen ganz konkret gegeben hat, die ist vorerst einmal gebannt. Das ist eine außerordentlich positive Entwicklung, an der im übrigen die Europäische Union und viele einzelne europäische Staaten teilgenommen haben, weil sie in beide Richtungen interveniert haben, dass die Eskalation, die militärische, ein Ende haben muss. Und die Europäische Union muss weiter eine Rolle spielen, auch im Irak, im Nahen und Mittleren Osten insgesamt. Der Irak darf nicht zum Schauplatz einer Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran werden. Wir, die Europäer haben viel investiert in den Irak, sicherheitspolitisch, aber auch zivil mit humanitärer Hilfe, Stabilisierung, Wiederaufbau. Das darf nicht verloren sein. Deshalb glauben wir auch, dass es sinnvoll ist, den Kampf gegen den IS fortzusetzen im Irak. Wir werben bei der irakischen Regierung dafür, dass dieses Mandat aufrechterhalten wird. Aber letztlich werden wir jede Entscheidung akzeptieren, die in Bagdad getroffen wird. Aber ich glaube, das jetzige Ende des Kampfes gegen den IS im Irak würde das Land ganz erheblich destabilisieren, würde neue Spielräume für den IS schaffen und damit die Anschlagsgefahr nicht nur im Irak, in der Region, sondern auch in Europa noch einmal erhöhen. Das müssen wir verhindern."