HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister: "Ich bin erleichtert, dass wir jetzt an diesem Punkt sind und die schwierige Situation, in der unsere Landsleute vor Ort sind, jetzt dadurch beendet wird, dass diejenigen, die ausreisewillig sind, von uns ausgeflogen werden können. Es handelt sich um über 100 Personen. Es gibt dabei niemanden, der infiziert ist. Es gibt bei diesem Personenkreis auch keine Verdachtsfälle. Um die Sicherheit der Bevölkerung in Deutschland zu gewährleisten, werden diejenigen, die ausgeflogen werden, für zwei Wochen in Quarantäne genommen, an einem Bundeswehr-Standort, um sicher zu gehen, dass keine Infektion, keine Infizierung bei einem der Ausgeflogenen vorliegt. Es gibt tatsächlich auch Anfragen von Ländern, die uns gebeten haben, ihre Staatsbürger mit auszufliegen. Im Moment ist die Situation aber so, dass wir davon ausgehen, dass alle verfügbaren Plätze in der Bundeswehrmaschine belegt sind und es sich deshalb ausschließlich um deutsche Staatsbürger handelt, die ausgeflogen werden."