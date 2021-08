HINWEIS: Dieser Beitrag geht Ihnen ohne Sprechertext zu O-TON AUSSENMINISTER HEIKO MAAS (SPD) "Die Flüge, die von der Bundeswehr mit Militärmaschinen operationalisiert werden, finden zunächst von Kabul in einem Nachbarland statt. Und für den anschließenden Transport von da nach Deutschland stellen wir auch zivile Flugzeuge zur Verfügung. Ein operatives Kernteam der Botschaft wird in Kabul bleiben, an dem Ort, an dem die Kolleginnen und Kollegen jetzt am Flughafen untergebracht sind, um die notwendige Arbeits- und Handlungsfähigkeit zu erhalten. Wir setzen jetzt alles daran, unseren Staatsangehörigen und unseren ehemaligen Ortskräften eine Ausreise in den kommenden Tagen zu ermöglichen. Die Umstände, unter denen das stattfinden kann, sind aber derzeit schwer vorherzusehen. Deshalb stehen wir auch in einem engen Austausch mit den USA und anderen internationalen Partnern und haben uns darauf verständigt, dass wir uns bei den Evakuierungen EU-Maßnahmen in den kommenden Tagen gegenseitig und wechselseitig unterstützen werden." O-TON VERTEIDIGUNGSMINISTERIN ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER (CDU) "Dieser Einsatz, in dem wir jetzt gehen, umfasst insbesondere die Kräfte der Division Schnelle Kräfte. Wir sind, wie gesagt, auf alle Szenarien eingerichtet, und wir wissen, dass dies eine sehr schwierige Situation ist für die Menschen vor Ort, aber auch für die Soldatinnen und Soldaten. Es ist ein gefährlicher Einsatz, indem wir sie jetzt schicken. Und ich darf alle in Deutschland bitten, dass sie in Gedanken bei unseren Soldatinnen und Soldaten und den Menschen vor Ort sind, die wir jetzt nach Deutschland bringen, aber auch denen, die in einer sicherlich schwierigen Zeit in Afghanistan bleiben. Vielen Dank."

