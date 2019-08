HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD): "Es ist sehr erfreulich, dass vier deutsche Kinder, die sich bisher in Nordsyrien in Gewahrsam befunden haben, heute das Land verlassen konnten, und wir werden uns dafür einsetzen, dass auch weitere Kinder Syrien verlassen können. Es handelt sich im Wesentlichen um Kleinkinder, und deren Unterbringung dort ist alles andere als optimal. Und letztlich können sie auch nicht für die Taten ihrer Eltern verantwortlich gemacht werden. Und deshalb wollen wir dort helfen (.....) Die Bedingungen, die sind und die bleiben allerdings nach wie vor schwierig. In jedem Einzelfall wird es schwierige Fragen zu beantworten geben, etwa was die Identifizierung angeht, aber auch die Organisation der Ausreise. Dazu stehen wir mit unseren Partnerinnen und Partnern vor Ort in einem engen Kontakt. Das wird auch so bleiben, und die brauchen wir auch. Und deshalb will ich mich gerade heute ganz herzlich bei all denjenigen bedanken, die diese Ausreise unter so schwierigen und auch unter gefährlichen Umständen möglich gemacht haben."