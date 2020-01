(HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄT KEINEN SPRECHERTEXT) Heiko Maas (SPD) am Montag in Brüssel zu dem Ergebnis der Libyen-Konferenz in Berlin: "Wir haben gestern auf der Konferenz in Berlin unsere Ziele erreicht. Das wichtigste Ziel ist, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die die Bürgerkriegsparteien unterstützt haben, mit Soldaten, Söldnern, mit Waffen, diese Unterstützung einstellen werden, auf diese Art und Weise die Bürgerkriegsparteien gezwungen werden, an den Verhandlungstisch zu kommen. Deshalb haben gestern beide Seiten in Berlin das sogenannte 5+5-Format personalisiert. Der Sondergesandte der Vereinten Nationen Ghassan Salamé wird bereits in dieser Woche zu einem ersten Treffen einladen. Dort soll es darum gehen, aus der Waffenruhe einen Waffenstillstand zu machen. Und wir werden uns hier damit beschäftigen, die Europäische Union in diesen Prozess mit zu integrieren. Das Thema, auch das Thema Waffenembargo wird im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen aufgerufen werden. Wir haben uns gestern entschieden, bereits Anfang Februar eine Folgekonferenz der gestrigen Berliner Konferenz in Berlin durchzuführen, auf der Ebene der Außenminister. Insofern ist das gestern erst der Startschuss gewesen dafür, dass aus dem Bürgerkrieg in Libyen über eine Waffenruhe und dann einen Waffenstillstand, um den es jetzt geht, das nächste große Thema, dann ein politischer Prozess und damit auch dauerhafter Frieden in Libyen zu realisieren sein wird."