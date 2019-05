HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister: "Wir haben die Ankündigung des Irans mit großer Sorge vernommen, und wir werden uns das nun sehr genau anschauen. Und dazu sind wir in Kontakt mit den verbleibenden Teilnehmern des Nuklearabkommens. Unsere Haltung ist und bleibt, wir wollen das Abkommen erhalten. Insbesondere um zu verhindern, dass der Iran in den Besitz einer Nuklearwaffe kommt. Das Nuklearabkommen ist zentral für das weltweite Nichtverbreitungsregime und auch für unsere nationale und auch unsere gemeinsame europäische Sicherheit. Mit dem Schritt, den die iranische Regierung heute getan hat, sind wir nicht einverstanden. Unsere Botschaft ist und bleibt eindeutig: Unsere Partner und wir stehen zum Nuklearabkommen und zwar ohne Abstriche. Ebenso klar ist, wir brauchen keine Eskalation in der Region. Es geht jetzt darum, dass alle Schritte unterlassen werden, die die regionale Stabilität und Sicherheit gefährden können. Das gilt auch mit Blick auf die iranische Rolle in der Region, etwa in Syrien und im Jemen. Und auch das iranische Raketenprogramm, das wir für hochproblematisch halten. Gleichwohl gilt, um dies noch einmal zu betonen, wir wollen das Nuklearabkommen auch nach dem Ausscheiden der USA erhalten und sind bereit mit den anderen Teilnehmern diesen Weg auch weiter zu gehen. Dafür ist es wichtig, dass der Iran sich weiter an die etablierten Formate und Mechanismen des Nuklearabkommens hält.