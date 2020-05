Deutschland wird die weltweite Reisewarnung für seine Bürger nach den Worten von Bundesaußenminister Heiko Maas Mitte Juni voraussichtlich aufheben. Er gehe davon aus, dass die Reisewarnung ab dem 15. Juni durch landesspezifische Reisehinweise ersetzt werden könne, sagte Maas am Montag nach einer Videokonferenz mit seinen Kollegen aus europäischen Ländern wie zum Beispiel Griechenland, Italien und Spanien. "Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass es eine schnelle Rückkehr zum Business as usual geben kann. Wir wollen zwar dafür sorgen und die Voraussetzungen schaffen, dass Sommerurlaub möglich sein wird. Aber das nur unter verantwortbaren Umständen. Und deshalb wird notwendig sein, den Leuten auch sehr klar zu sagen, dass es überall, und das ist heute noch mal sehr deutlich geworden, überall Restriktionen geben wird - an den Stränden, in den Restaurants." In einem Kölner Reisebüro sieht man die Option von Sommertagen im Ausland durchaus optimistisch, wie der Geschäftsführer des Reisebüros Strohhut, Michael Schönewald am Montag betonte: "Die Kunden sagen sich, wenn ich mit einem social Distance hier in Köln lebe, wenn ich mit diesem Social Distance in Köln in eine Gastronomie und in Gaststätten gehe, dann kann ich das auch im Ausland machen. Ich denke wir haben jetzt alle in den 10 Wochen sehr sehr viel gelernt was wir machen müssen und was wir beachten müssen. Und ich denke die Hotels werden sich da auch darauf einstellen." In europäischen Ferienländern wie Italien oder Spanien werden zurzeit sehr unterschiedliche Daten deutlich, was die Lockerungen der Reisebeschränkungen betrifft. Während in Italien zum Beispiel die zweiwöchige Quarantäne für symptomfreie Einreisende schon Anfang Juni wegfallen soll, fühlt man sich in Spanien noch nicht überall soweit. Und über allen Reiseplänen schwebt natürlich auch weiterhin das Risiko, dass eine zweite Pandemie-Welle über Europa hinwegfegen könnte.