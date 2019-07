HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESAUSSENMINISTER HEIKO MAAS (SPD): "Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir den Schritt der Vereinigten Staaten das JCPOA zu verlassen, nicht nachvollziehen können. Und das ist auch nach wie vor so. Wir glauben, dass die Entwicklung und die Spannungen, die es am Golf gibt, uns auch recht geben. Niemand kann ein Interesse daran haben, dass es in dieser Region eine Eskalation stattfindet, möglicherweise sogar eine irgendwann mit Waffen. Genauso ist es aber auch, dass wir, die wir in diesem Abkommen verblieben sind, vom Iran erwarten, dass er seine Verpflichtungen einhält. Wir versuchen dies, indem wir das Zahlungs-Instrument INSTEX auf den Weg gebracht haben und wir erwarten vom Iran genauso, dass er seine Verpflichtungen einhält. Das, was in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen aus Teheran dazu zu vernehmen gewesen ist, ist für uns nicht akzeptabel. Ein sogenanntes "less for less" wird es mit uns nicht geben und deshalb gilt das auch für Teheran."