(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) AUSSENMINISTER HEIKO MAAS (SPD) AM DIENSTAG IN NIKOSIA AUF ZYPERN: "Ich habe das schon einmal gesagt. Es liegt im Moment an der Türkei, die Bedingungen für Gespräche zu schaffen, um eine Atmosphäre zu schaffen, in der Sondierungsgespräche überhaupt erfolgversprechend sein können. Und das geht nur ohne einseitige Provokation. Ich bin weiter davon überzeugt, dass die strittigen Fragen, die zu klären sein müssen, nur im direkten Dialog miteinander ausgeräumt werden können. Und deshalb ist die Bundesregierung auch weiterhin bereit, jedwede Bemühungen zu diesem Zweck zu unterstützen." // "Sollte es jetzt tatsächlich zu neuen Gas Exploration in den umstrittenen Seegebieten kommen, wäre dies ein herber Rückschlag für die Bemühungen, die ja auch ganz besonders von der deutschen Bundesregierung initiiert worden sind, um eine Deeskalation im östlichen Mittelmeer und damit auch für die Fortentwicklung der EU-Türkei-Beziehungen, so wie sie der letzte Europäische Rat beschlossen hat."

