Bundesaußenminister Heiko Maas ist in der Nacht zum Montag in Teheran eingetroffen. Es ist die letzte und vermutlich wichtigste Station seiner mehrtägigen Nahostreise. Ziel der Reise war es, für eine Deeskalation in der Region und die Rettung des Atomdeals zu werben. In der Iranischen Hauptstadt traf er sich sowohl mit Außenminister Mohammad Sarif, als auch mit Irans Präsident Hassan Ruhani. Nach einem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Mohammad Sarif sagte Maas, die Lage in der Region sei hochbrisant und außerordentlich ernst. Eine militärische Konfrontation könne in niemandes Interesse sein und müsse unter allen Umständen vermieden werden. Sarif bewertete die Gespräche als ernsthaft und deutlich, bezeichnete Maas aber mehrfach als Freund. Die Spannungen ließen sich nur verringern, wenn der Wirtschaftskrieg der USA gegen sein Land gestoppt werde. "Die, die solche Kriege anzetteln, können nicht erwarten, sicher zu bleiben", warnte er. Maas betonte außerdem, Deutschland, Großbritannien und Frankreich stünden zu dem Atomabkommen und wollten ihre Verpflichtungen daraus erfüllen. Derzeit arbeiteten die Europäer intensiv daran, das Zahlungssystem Instex in Gang zu bringen, das Firmen im Iran-Geschäft vor den neuen US-Sanktionen schützen soll. Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben sich ein Jahr nach dem Ausstieg der US-Regierung aus dem Atomabkommen deutlich verschärft. Im Mai zog die Regierung in Washington die Sanktionsschraube stark an, seither sind alle Erdölexporte des Iran mit harten Sanktionen belegt. Zudem verstärkten die USA ihre Truppen in der Region, was Furcht vor einem Krieg auslöste. Auf seiner Reise hatte Maas außerdem Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate und den Irak besucht.