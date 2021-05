HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Heiko Maas (SPD), Außenminister: "Ich bin heute hierhergekommen, um euch unserer Solidarität zu versichern. Wir haben in den vergangenen Tagen immer wieder und wir werden es auch in Zukunft immer wieder tun unterstrichen, dass Israel das Recht hat, sich gegen solche massiven, inakzeptablen Angriffe zu verteidigen. Und solange es Staaten und Gruppierungen in dieser Region gibt, die Israel mit Vernichtung drohen, müsst ihr natürlich in der Lage sein, dieses Land und seine Bewohner zu beschützen. Und dass das auch so bleibt, dazu wird Deutschland auch in Zukunft seine Beiträge leisten. Unsere Solidarität erschöpft sich nicht in Worten. Wir sehen auch, wie sehr die aktuelle Eskalation das Leid der Menschen auf beiden Seiten befördert. Die Opferzahlen steigen täglich. Und auch das macht uns große Sorgen. Und deshalb unterstützen wir die internationalen Bemühungen um einen Waffenstillstand und sind auch davon überzeugt, dass die Gewalt im Interesse der Menschen bald enden sollte. Und wenn das erreicht ist, wird es sehr schnell darum gehen, den Blick zu weiten über die aktuelle Situation hinaus. Wir sind davon überzeugt, dass ein Leben in Sicherheit und Frieden auf Dauer nur möglich sein wird, wenn Israelis und Palästinenser auf beiden Seiten selbstbestimmt leben können. Das ist das, was die Zwei-Staaten-Lösung vorgesehen hat. Und wir glauben, dass die aktuelle Eskalation verdeutlicht hat, dass der Schwebezustand der letzten Jahre vor allem diejenigen stärkt, die Gewalt und Hass sehen wollen. Und dagegen müssen wir etwas tun. Für uns ist die Sicherheit Israels und genauso die Sicherheit aller Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht verhandelbar. Und darauf kann sich Israel immer verlassen."

