STORY: 22 Jahre gibt es den sogenannten "Gänsebratenverdauungslauf" im Berliner Grunewald nun schon. Mit einem zwinkenden Auge erhoffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei alle Jahre wieder, vielleicht ein paar Gramm auf der Strecke zu lassen und wieder in Bewegung zu kommen. Erst die gemütliche Adventszeit mit Lebkuchen und Plätzchen, dann der Gänsebratenschmaus zum Fest. Wobei manche in diesem Jahr gleich noch den Pandemiespeck in Angriff nehmen wollten. "Zweimal ausgefallen, aber dann wieder die Kraft zu haben, es neu wieder beginnen zu lassen, ist schon toll." "Ich habe mich heute nach drei Stunden Schlaf oder dreieinhalb Stunden Schlaf dann doch aus der Nachtschicht rausgequält und einfach, weil ich die Leute mal wieder sehen wollte. Gerade nach Jahren der Pandemie ist es einfach mal wichtig, dass man sich trifft, dass man sich austauscht, dass man sich unterhält und es ist einfach wieder schön." "Durch die Pandemie sind wir dann natürlich alle zu Hause geblieben und freuen uns alle umso mehr, dass wir heute dabei sind." Am besten läuft es sich bekanntermaßen im Rudel. 180 bis 200 Läuferinnen und Läufer waren es auf der 10 Kilometer langen Strecke am Montag, von jung bis alt, Wiederholungstäter und Debutanten. Ganz auf festliche Genüsse musste indes nicht verzichtet werden. Zwischendurch gab es eine Glühweinpause mit Plätzchen vom Weihnachtsteller. Im Anschluss gings zurück durch den Grunewald zum Start- und Zieleinlauf.

