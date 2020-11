Nach schweren Unruhen mit zwei Toten in Peru ist Interims-Präsident Manuel Merino am Sonntag zurückgetreten. O-TON MANUEL MERINO, EX-INTERIMS-PRÄSIDENT: "In diesem Moment, in dem das Land eine seiner größten Krisen durchlebt, möchte ich mitteilen, dass vom Amt des Präsidenten zurücktrete. Ich rufe alle Peruaner auf, den Frieden und die Einheit zu wahren." In der vergangenen Woche hatte der Kongress den beim Volk beliebten Präsident Martin Vizcarra des Amtes enthoben. Zur Begründung wurden Korruptionsvorwürfe genannt, die Vizcarra zurückgewiesen hatte. Daraufhin war Merino mit der Führung einer Interimsregierung beauftragt worden. In den folgenden Tagen gingen in der Hauptstadt tausende Menschen auf die Straße. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei, bei denen zwei junge Männer durch Schüsse getötet und mindestens 102 Personen verletzt wurden. Dutzende weitere Personen werden noch vermisst. Am Sonntag strömten zahlreiche Peruaner auf die Straßen, um Merinos Rückzug zu feiern. Doch die Wut auf den Kongress bleibt. O-TON DEMONSTRANT: "Wir sind nicht einverstanden mit dem was, passiert ist. Wir wollen, dass die Immunität der betreffenden Kongressmitglieder aufgehoben wird, sie sollen für ihre Taten bezahlen. An die nachkommenden Generationen: Erinnert euch und geht wählen! Das hier passiert in Peru!" Wie es in dem südamerikanischen Land nun politisch weitergeht, steht noch nicht fest. Die nächste Wahl ist eigentlich erst für April kommenden Jahres geplant. Peru steckt inmitten der Corona-Pandemie. Gemessen andere Bevölkerungszahl starben in keinem Land so viele Menschen an der Krankheit, wie hier. Hinzu kommt eine schwere Wirtschaftskrise.

