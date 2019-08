Sandkastenspiele großer Kinder, so sehen die Macher dieser Performance das Treffen der G7-Teilnehmer in Biarritz. Die Sicht der meisten Staats- und Regierungschefs dürfte eine andere sein: Um die ganz großen, die weltbewegenden Themen unserer Zeit soll es gehen: Handel, Klima, Gerechtigkeit und um einiges mehr. Die Aktion der Organisation Oxfam zog die Aufmerksamkeit am Strand von Hendaye südlich von Biarritz auf sich, Demonstranten forderten etwa vollen Einsatz für den Klimaschutz - während 40 Kilometer weiter nördlich die Teilnehmer des Gipfels einschwebten. Am Nachmittag entstieg Bundeskanzlerin Angela Merkel einer Regierungsmaschine, zuvor hatten US-Präsident Donald Trump, der kanadische Regierungschef Justin Trudeau und sein japanischer Amtskollege Shinzo Abe die Stadt am Atlantik erreicht. Neben den Staats- und Regierungschefs der G7 nehmen auch Vertreter anderer Ländern teil. Auf der Gästeliste stehen unter anderem die Regierungschefs aus Indien, Australien, Ruanda, Spanien und Chile. In Biarritz selbst dürften es Demonstranten schwer haben. Die Sicherheitsvorkehrungen sind nach den Erfahrungen des G20-Gipfels in Hamburg immens. Biarritz, so heißt es, gleicht einer Festung. Viele Einwohner, Touristen und Einzelhändler sind genervt, andere wiederum, sehen die positiven Seiten. "Es ist sehr ruhig in Biarritz, das ist ausgezeichnet, die Stadt gehört uns. Wir sind hier ganz in Sicherheit, denn überall stehen Polizisten, die übrigens sehr freundlich sind. Es ist also alles gut und es wird ein schöner Tag." Gastgeber Emmanuel Macron will mit seinen Kollegen über Maßnahmen zur Verteidigung der Demokratie, über Geschlechtergerechtigkeit, Bildung und über den Klimawandel sprechen. Nach viel Kritik am Aufwand, der für den Gipfel betrieben wurde, wandte sich der Präsident am Samstag an die Franzosen: "Diese Zusammenkunft ist nützlich, sie ist wichtig. Weil sonst jeder seinen eigenen Weg geht und wir Gefahr laufen, uns auseinanderzuentwickeln. Ich glaube aber, was von uns erwartet wird, ist dass wir uns absprechen, das wir zum gemeinsamen Nutzen zusammenarbeiten." Trotz aller Beteuerungen soll es diesmal keine gemeinsame Abschlusserklärung geben. Das erste mal seit 1975. Das hat Macron im Vorfeld angekündigt. G7 in Biarritz: das dreitägige Treffen steht unter dem Eindruck der Zerwürfnisse zwischen den Teilnehmern - da sind Handelsstreitigkeiten mit den USA nur ein Thema von vielen.