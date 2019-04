Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist erneut mit Ankündigungen auf die Forderungen der "Gelbwesten" eingegangen. Nach den seit Monaten anhaltenden Protesten stellter er nun unter anderem Steuersenkungen und mehr Volksbefragungen in Aussicht. Allerdings will Macron an seinen stockenden Reformen der Arbeitslosenversicherung und des Rentensystems festhalten. Dies kündigte er am Donnerstag in einer Pressekonferenz an, der ersten größeren nach zwei Jahren Amtszeit. "Wir müssen mehr arbeiten", sagte er zudem. "In Frankreich wird deutlich weniger gearbeitet als in seinen Nachbarstaaten." Darüber müsse es eine Debatte geben. Der Renteneintritt solle jedoch weiter nicht später als im Alter von 62 Jahren erfolgen. Macron kündigte eine Senkung der Lohnsteuer im Volumen von etwa fünf Milliarden Euro an. Diese solle durch das Stopfen von Steuerlöchern für Unternehmen und niedrigere Staatsausgaben finanziert werden. Neben der Forderung nach Steuersenkungen gehen die Gelbwesten jedoch auch wegen sozialer Ungleichheit auf die Straße, und werfen der politischen Elite vor, sie habe den Kontakt zum Volk verloren.