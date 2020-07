Bei der Kommunalwahl in Frankreich musste die Partei von Emmanuel Macron am Wochenende eine Niederlage einstecken. Nun will der französische Präsident mit einer neuen Regierung wieder punkten. Premierminister Edouard Philippe und die Minister traten am Freitag offiziell zurück. Philippe hatte bei der Kommunalwahl zwar den Posten des Bürgermeisters im nordfranzösischen Le Havre gewonnen. In vielen anderen Städten erlebte das Macron-Lager aber eine Schlappe. Stattdessen konnten vor allem die Grünen zulegen. Macron hatte zuletzt an Zustimmung in der Bevölkerung verloren. Kritiker werfen ihm schlechtes Management in der Corona-Krise vor. Frankreich hat die Pandemie deutlich stärker getroffen als Deutschland. Die nächste Präsidentenwahl steht 2022 an. Macron hat betont, er wolle seine Politik in der verbleibenden Amtszeit neu ausrichten.