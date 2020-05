Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will der französischen Auto-Industrie mit einem Hilfspaket im Volumen von mehr als acht Milliarden Euro unter die Arme greifen. Im Gegenzug sollen die Konzerne Produktionsstätten aus dem Ausland zurückholen und neue Modelle in der Heimat entwickeln. Außerdem sollen deutlich mehr umweltfreundliche Elektro- und Hybridautos hergestellt werden. O-TON EMMANUEL MACRON, FRANZÖSISCHER PRÄSIDENT: "Wir müssen einen neuen Weg finden unser industrielles Fundament zu erhalten, insbesondere was die Wertschöpfungskette angeht. Der Motor muss wieder gestartet werden, wir müssen uns vom dem Bestehenden ausgehend auf die Zukunft vorbereiten. Für die Auto-Industrie heißt das: Umstellung auf Elektromobilität und autonomes Fahren. An dieser Front muss unser Land kämpfen." Macron kündigte an, der staatliche Zuschuss für den Kauf von Elektro-Autos werde von 6000 auf 7000 Euro erhöht. Außerdem sollen mehr Haushalte Anspruch auf die Abwrackprämie bekommen. Der Autokonzern Peugeot begrüßte die Pläne Macrons. Die Groupe PSA werde Komponenten, die derzeit aus Asien bezogen würden, ab 2022 in Frankreich fertigen, teilte der Konzern mit. Dank der staatlichen Unterstützung werde der Konzern gemeinsam mit der Total-Gruppe rund zwei Milliarden Euro investieren, um die Batterieproduktion aus China in eine Gigafabrik nach Frankreich zu verlagern.