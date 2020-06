In seiner Fernsehansprache an das französische Volk kündigte der französische Präsident Emmanuel Macron an, die Rückkehr zum gewohnten Alltag beschleunigen zu wollen. Das Infektionsgeschehen im Zusammenhang mit dem Coronavirus entspreche in ganz Frankreich der "grünen Zone". Damit dürfen schon an diesem Montag auch in der Hauptstadt Paris alle Restaurants und Cafés wieder ihren Betrieb aufnehmen. Auch Reisen sei innerhalb der EU von diesem Montag an wieder möglich. Der Kampf gegen das Coronavirus sei aber noch nicht beendet, warnt Macron. "Das bedeutet nicht, dass das Virus nicht mehr da ist und wir nicht mehr aufpassen müssen. Wir werden noch eine lange Zeit damit leben und auf soziale Distanz achten müssen. Der Sommer 2020 wird nicht ein Sommer wie jeder andere werden. Und wir müssen beobachten, wie sich die Epidemie weiter entwickelt. Und wir müssen vorbereitet sein, wenn sie wieder stärker wird." Macron stimmte die Franzosen darauf ein, dass auf den strikten Lockdown eine Phase des wirtschaftlichen „Wiederaufbaus" auf sie warte. Der Staat habe annähernd 500 Milliarden Euro in Rettungsprogrammen mobilisiert. Das sei aufgrund der außergewöhnlichen Umstände notwendig gewesen. Die einzige Antwort auf die Schulden liege in einem stärkeren Wirtschaftsmodell. Der französische Präsident fordert die Franzosen auf, mehr zu arbeiten und mehr zu produzieren.