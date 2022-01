Wenige Monate vor der Präsidentenwahl hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron mit Äußerungen über Ungeimpfte Empörung bei der Opposition ausgelöst. Das Parlament unterbrach deswegen in der Nacht auf Mittwoch sogar eine Debatte über das Gesetz für den geplanten Corona-Impfpass, der für den Zugang etwa zu Zügen und Restaurants erforderlich sein soll. Macron hatte in einem Dienstagabend veröffentlichten Interview der Zeitung "Le Parisien" verschärfte Maßnahmen für Ungeimpfte angekündigt und gesagt, er wolle Impfverweigerer bis zum bitteren Ende "nerven". Stimmen dazu aus Maisons-Alfort in Frankreich: "Er ist ein bisschen zu weit gegangen. Bürger zu sein ist praktisch angeboren, vor allem mit dem französischen Recht, dem Geburtsrecht, den Bürgerrechten - die gibt es. Die Ungeimpften sind Bürger, die in gewisser Weise außen vor gelassen werden." "Es ist nicht sehr klug von ihm, dies während seiner Präsidentschafts-Kampagne zu tun. Ich denke, er wird viel weniger Stimmen bekommen, denn das zeigt eine aggressive Seite, es ist ein böses Wort, es ist nicht sehr klug von ihm, denke ich." "Er hat Recht, wenn es um Menschen geht, die nicht geimpft sind. Ich bin 89 Jahre alt, ich bin dreimal gegen COVID und einmal gegen Grippe geimpft, und Menschen, die nicht geimpft sind, riskieren, COVID auf andere zu übertragen. Diejenigen, die gegen den Impfstoff sind, sollten sich also über die Gefahren im Klaren sein und sich impfen lassen." Macron war schon in der Vergangenheit für Äußerungen kritisiert worden, die in Teilen der Bevölkerung als arrogant oder herablassend empfunden wurden. Später hatte er bei mehreren Gelegenheiten Bedauern gezeigt.

