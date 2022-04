STORY: Für Selfies mit dem Französischen Präsidenten Emmanuel Macron sind die Zeiten derzeit extrem günstig. Denn vor der Stichwahl zur Präsidentschaft in Frankreich gibt sich der Amtsinhaber noch einmal volksnah. Zum Abschluss seines Wahlkampfes war er am Freitag in Südfrankreich unterwegs. Macron geht als klarer Favorit ins Rennen. Umfragen sehen ihn deutlich vor seinen rechten Herausforderin Marine Le Pen. Nach dem einzigen Fernsehduell der beiden Kandidaten konnte Macron diesen Vorsprung noch ausbauen. Allerdings gibt es einige Unsicherheiten. So ist unklar, wie viele Französinnen und Franzosen tatsächlich zur Wahl gehen. Zudem gilt Macron in manchen Kreisen als arrogant und als Präsident der Reichen. Seine Anhänger sehen das natürlich ganz anders: "Es ist wichtig, Unterstützung zu zeigen. Es ist noch nicht vorbei. Wie der Präsident selbst sagt, gibt es keine fiktive Politik, vielleicht in Büchern. Wir müssen die Rechtsextremen aufhalten. Er braucht alle Stimmen, um mit Bravour zu gewinnen und seine Reformen während seiner Amtszeit umzusetzen". Macrons Herausforderin Le Pen war am letzten Tag ihres Wahlkampfes im Norden des Landes unterwegs. Dort hat sie gerade unter den Arbeitern und Landwirten große Fans. In Umfragen wird Le Pen als volksnäher eingeschätzt als Macron. Im Wahlkampf präsentierte sie sich als Anwältin der Verbraucher, die deren Kaufkraft steigern will. Dazu gehören massive Steuersenkungen. Bei vielen kommt dieses Programm an: "Das ist eine Frau, die uns das Leben zurückgeben wird, die uns die Kaufkraft zurückgeben wird, damit wir vorwärtskommen können, wenn es um die Rente geht, wenn es um viele Dinge im Leben geht." Le Pens kritische Einstellung zu Europa und der EU sorgten dafür, dass die Regierungschefs Deutschlands, Spaniens und Portugals in einem bisher einmaligen Akt vor der Wahl der Rechtspopulistin warnten. Die Wahl am Sonntag sei keine Wahl wie jede andere. Es gehe nicht um rechts oder links, sondern um verschiedene Gesellschaftskonzepte und Wertvorstellungen.

