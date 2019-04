Am Tag nach dem Busunglück auf der portugiesischen Ferieninsel Madeira hat das Krankenhaus in Funchal eine Pressekonferenz einberufen. "Wir bedauern den Tod von 28 Menschen, die bei dem Unfall ums Leben gekommen sind, und den Tod eines weiteren Opfers, das auf unserer Intensivstation gestorben ist." "28 Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, zwei von ihnen sind Portugiesen, der Rest sind Ausländer, hauptsächlich aus Deutschland", sagt Doktor Miguel Reis. Die Identifizierung der Toten dauere noch an. Medienberichten zufolge seien es 18 Frauen und 11 Männer im Alter zwischen 40 und 50 Jahren gewesen. Im Ort Canico kam der Bus am Mittwochabend von der Straße ab und stürzte die Böschung hinunter. Der Wagen, in dem sich 57 Menschen befanden, fiel am Ende auf ein Wohnhaus, dessen einziger Bewohner zum Unfallzeitpunkt nicht zuhause war, berichten portugiesische Medien. Portugals Präsident Marcelo Rebelo schrieb in einer Nachricht an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: "In diesem Moment sind Portugal und Deutschland im gemeinsamen Schmerz vereint."