Mit äußerster Vorsicht heben die Einsatzkräfte das Wrack von der Unglücksstelle. Der Reisebus mit deutschen Urlaubern an Bord war auf der portugiesischen Insel Madeira am Mittwochbend von der Straße abgekommen und auf ein Haus gestürzt. 28 der 55 Touristen starben dabei, eine Person erlag später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Vier Personen waren laut Angaben des Krankenhauses in Funchal am Donnerstag noch auf der Intensivstation. In Berlin trat der Krisenstab des Auswärtigen Amtes zusammen. Nach Angaben der Behörden auf Madeira sind alle Todesopfer Deutsche. Bundesaußenminister Heiko Maas teilte am Mittag mit, noch gebe es keine Gewissheit, wie viele Deutsche betroffen seien. Zusammen mit einem Team aus Ärzten und Psychologen flog Maas auf die Atlantikinsel, um sich vor Ort zu informieren und den portugiesischen Kräften Dank für ihre Hilfe auszusprechen. Portugal hat nach dem Unglück eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Am Unglücksort Canico, im Südwesten der Insel, hat die Staatsanwaltschaft unterdessen die Ermittlungen aufgenommen. Der Busfahrer hatte in der engen Kurve offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der örtliche Fernsehsender SIC berichtete von einem möglichen Problem mit Bremse oder Gaspedal. Die Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben bislang keine Erkenntnisse zur Unglücksursache.