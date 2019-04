Am Tag nach den spanischen Parlamentswahlen äußerte sich der ein oder andere Madrilene überrascht von den Ergebnissen. Die Sozialdemokraten unter Ministerpräsident Pedro Sanchez haben mit 28,7 Prozent die meisten Stimmen abbekommen. Zweitstärkste Kraft wurden die Konservativen mit einem beachtlichen Abstand von 12 Prozent. "Es macht mir Hoffnung. Dieses Ergebnis hätte ich so nicht erwartet. Ich dachte, die Rechten gewinnen." "Sehr gut. Ich denke die Zahlen werden sich nicht mehr so großartig verändern. Sie haben fast die absolute Mehrheit." "Die Ergebnisse sind ein Spiegelbild von dem, was Spanien ist. Mehr als 50 Prozent der Leute sind Frauen. Und es gibt Parteien, die klar gegen feministische Inhalte sind." "In Europa gibt es momentan sehr viel Nationalismus. Ich denke, es ist wichtig, Koalitionen zu bilden, um rechte Regierungen in Zukunft zu verhindern." Zusammen mit dem Linksbündnis Unidas Podemos reicht es für die Sozialdemokraten aber noch nicht für eine absolute Mehrheit im Parlament. Dafür fehlen nach jetzigem Stand noch elf Sitze im Abgeordnetenhaus. Dem rechten Bündnis zwischen Konservativen, Cuidadanos und Vox fehlen für eine absolute Mehrheit 29 Sitze. Sanchez wird nun eine Minderheitsregierung führen oder mit den Konservativen verhandeln müssen.