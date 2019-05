Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hat sich für vorgezogene Parlamentswahlen ausgesprochen. Das sagte Maduro am Montag vor Anhängern in der Hauptstadt Caracas. O-TON NICOLAS MADURO, PRÄSIDENT VENEZUELAS: "Wir werden Wahlen abhalten, wir werden die einzige Institution legitimieren, die in den vergangenen fünf Jahren nicht legitimiert wurde. Wir streben Neuwahlen der Nationalversammlung an, dann sehen wir, wer den Rückhalt in der Bevölkerung hat, wer die Stimmen bekommt, wer gewinnt. Wir stellen uns der Herausforderung." Wann die Wahl stattfinden soll, sagte Maduro nicht. Bereits in der Vergangenheit hatte er Neuwahlen versprochen, ohne die Ankündigung in die Tat umzusetzen. Die Opposition stellt aktuell die Mehrheit in der Nationalversammlung. Oppositionschef Juan Guaido hatte sich Anfang des Jahres zum Präsidenten erklärt, was von vielen Staaten auch anerkannt wurde. Maduro wirft ihm vor, mit Hilfe der USA einen Putsch gegen seine sozialistische Regierung voranzutreiben und hat angekündigt, ihn vor Gericht zu stellen.