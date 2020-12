Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hat mit einem Sieg der Sozialisten bei der Parlamentswahl seine Macht gefestigt. Diese Wahl war von großen Teilen der Opposition boykottiert worden. Wahlleiterin Indira Alfonzo erklärte am Montag, über 67 Prozent der Wähler hätten für Kandidaten der Regierungspartei gestimmt. Den Aufrufen der Gegner Maduros zur Verweigerung der Stimmabgabe waren offenkundig viele Menschen in dem seit Jahren von einer schweren Wirtschaftskrise gebeutelten Land gefolgt: Die Wahlleiterin erklärte, nur 31 Prozent der Stimmberechtigten hätten sich beteiligt. Präsident Nicolas Maduro sagte nach dieser Bekanntgabe: O-Ton: "Hier sind wir, bestätigt und wieder bestätigt durch die Liebe, die Stimme und die Leidenschaft des Volkes. Wir werden vorwärts gehen, ich bin der Kommandeur hier im Präsidentenpalast Miraflores." Der bisherige Parlaments-Präsident Juan Guaido hatte sich vor knapp zwei Jahren zum Übergangs-Präsidenten ausgerufen. Rund 50 Regierungen, darunter die der USA und Deutschlands, erkennen seitdem Guaido als rechtmäßigen Vertreter Venezuelas an. Guaido sagte zum akutellen Wahlergebnis: O-Ton: "Betrug ist begangen worden bezüglich dieser Wahlen. Es gibt eine Mehrheit in Venezuela, die das zurückgewiesen hat. Trotz der Zensur und der Medienmacht. Die Wahrheit kann nicht versteckt werden vor uns. Die Mehrheit der Menschen hier hat sich von Maduro abgewandt und von seinem Betrug, der schon vor Monaten begann." Maduro konnte sich bislang mit Hilfe des Militärs, der Funktionäre seiner Partei, von Teilen der Bevölkerung und mit der Unterstützung unter anderem aus Russland, Kuba, China und dem Iran im Amt halten. Dabei ist der Reformdruck in dem Land riesig. Die Löhne vieler Venezolaner reichen kaum zur Deckung des Lebensunterhalts. Der Wahlsieg könnte Maduro helfen, ausländische Unternehmen für Investitionen in die marode Ölförder-Infrastruktur zu interessieren. Diese Firmen müssen allerdings auch weiterhin mit Sanktionen aus Washington rechnen.

