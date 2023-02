STORY: Beamte in Kambodscha desinfizieren ein Haus im Süden des Landes. Ein Mädchen, dass hier lebte, war an der sogenannten Vogelgrippe gestorben - es ist die erste bekannte Humaninfektion mit dem Erreger H5N1 in dem Land seit 2014, so das Gesundheitsministerium. Die 11-Jährige litt unter hohem Fieber und Husten als die Krankheit diagnostiziert wurde. Ihr Zustand verschlechterte sich zusehends, bis sie am Mittwoch verstarb. Die Behörden gaben bekannt, dass auch der Vater positiv auf H5N1 getestet wurde, aber keine Symptome zeigte. Bürgerinnen und Bürger des Landes wurden davor gewarnt, tote oder kranke Tiere anzufassen, vor allem Vögel. Die Vogelgrippe hat zum Tod von mehr als 200 Millionen Vögeln geführt - sowohl durch die Krankheit selbst, als auch durch vorsorgliche Keulungen. Dies teilte die Weltorganisation für Tiergesundheit mit. Ein mögliches Übergreifen auf Säugetiere hat jüngst vermehrt für Besorgnis gesorgt. Seit Mitte Januar sind in Peru bereits Hunderte von Seelöwen an der Vogelgrippe verendet. Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnet das Risiko für Menschen aber weiter als gering.

