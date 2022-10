STORY: Es ist wohl ein kleines Wunder: Ein dreijähriges Kind hat das Massaker in einer Kindertagesstätte im Nordosten Thailands in der vergangenen Woche überlebt. Das Mädchen, genannt "Ammy", lag schlafend unter einer Decke, als der Attentäter in das Gebäude eindrang und 22 Kinder und weitere Menschen tötete. Sie war das einzige Kind im Kindergarten, das unversehrt blieb. Für die Mutter ein seltsames Gefühl: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich bin geschockt. Ich habe Mitgefühl mit all den anderen Familien. Aber wenn ich mich umdrehe, bin ich natürlich froh, dass mein Kind überlebt hat. Es ist ein gemischtes Gefühl aus Trauer und Dankbarkeit.“ Ammys Eltern sagten, sie scheine sich nicht an die Tragödie zu erinnern. Jemand fand sie in der Ecke eines Raumes, nachdem der Mörder gegangen war, und trug sie mit einer Decke über dem Kopf hinaus, damit sie die Leichen nicht sehen musste. Ein ehemaliger Polizist hatte bei dem Amoklauf am Donnerstag mehr als 30 Menschen getötet, darunter 22 Kinder in einer Kita. Am Ende tötete er sich selbst.

