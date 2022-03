STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Felix Magath, Trainer Hertha BSC: "Meine Aufgabe, die ich gerne übernommen habe, ist am Ende, nach diesen acht Spielen mit Hertha BSC, mindestens ein oder zwei Plätze höher zu stehen als jetzt. Und da bin ich ganz zuversichtlich. Ich bezeichne mich als Sportler, als Fußballer. Ich habe mein Leben lang, mein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht als der Fußball. Und das fast ausschließlich in der deutschen Bundesliga oder in deutschen Ligen. Und von daher kann ich halt gar nicht anders. Ich bin Fußballer, ich will Fußball, ich liebe Fußball. Und ich habe, denke ich mal, in der Vergangenheit auf meinen Trainerstationen gezeigt, dass ich in der Lage bin, mich Situationen anzupassen. Das wurde zwar nie ganz so dargestellt, aber ich habe in verschiedenen deutschen Bundesligavereinen diese Aufgabe des, da sagt man Feuerwehrmann, übernommen. Also Mannschaften, denen der Erfolg nicht hold war, sondern die am Tabellenende standen, übernommen zu haben und dann mit diesen Mannschaften dann erfolgreich den Turnaround zu schaffen. Und es ist mir in der Bundesliga mit, müssen sie selbst nachzählen, sechs, sieben Mannschaften ja gelungen. Und deshalb sehe ich in dieser Aufgabe etwas, was für mich zugeschnitten ist. Und deswegen glaube ich, dass ich in der Lage bin, der Hertha in dieser Situation zu helfen und den Klub Hertha BSC in dieser Bundesliga auch zu halten."

