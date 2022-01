Kerzenlichter und ein Moment des Gedenkens in Washington, D.C. Mitglieder des Kongresses erzählten am ersten Jahrestag der Kapitolstürmung bei einer Mahnwache von ihren Erlebnissen. Pramila Jayapal: "Ich erinnere mich daran, wie ich dachte, ich schaff es hier nicht lebendig raus. Und dass vielleicht unsere Demokratie nicht überlebt. Aber der Gedanke, den ich heute, ein Jahr später, immer noch in mir trage, ist, dass wir die Demokratie gerettet haben. Und wenn ich sage "wir", dann meine ich nicht "wir", die Mitglieder des Kongresses, sondern "wir", das Volk. All die Menschen, die an diesem Tag oder bei dieser Wahl ihre Stimme abgegeben haben, um einen korrupten Präsidenten loszuwerden, der versuchte, eine Wahl zu stehlen." Tausende wütende Trump-Anhänger hatten den Parlamentssitz in Washington, einem der wichtigsten Symbole der Demokratie, vor einem Jahr gestürmt. Ihr Ziel war es, den Kongress daran zu hindern, Bidens Sieg bei der Präsidentschaftswahl zu bestätigen. Nach Angaben im Apple Store soll die neue Internet-Plattform des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump am 21. Februar starten. Auch ein Insider erklärte, die als Twitter-Alternative geplante App Truth Social dann verfügbar sein solle. Der 21. Februar 2022 ist in den USA der Feiertag Presidents' Day.

