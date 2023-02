STORY: Berührungsängste abbauen oder Berührungswünsche befriedigen. Dies sind vermutlich nur zwei Aspekte des malaysisches Cafés am Stadtrand von Kuala Lumpur. Denn dort gibt es Kaffee und Kuchen in kurioser Gesellschaft. Eidechsen, Schlangen und viele Tiere mehr sind hier zu Hause. Aber das Besondere: Man darf sie auch anfassen. Der 20-jährige Betreiber des Ladens zu seinem Konzept: Yap Ming Yang, Inhaber des Reptilien-Cafés: "Ich hoffe wirklich, dass die Menschen lernen, Reptilien als eine mögliche Art von Haustieren zu sehen, die man lieben kann. Denn viele Menschen, selbst Fachleute, interessieren sich nur für pelzige Tiere, wie Katzen und Hunde. Reptilien und Schlangen werden vernachlässigt. Selbst in Malaysia werden viele unserer einheimischen Schlangen und Reptilien weniger gern gesehen, als Tiere mit einem Pelz. Ich hoffe wirklich, dass wir auf diesem Weg hier zeigen können, wie interessant Reptilien sein können. Und, dass die Leute dadurch eine etwas entspanntere Einstellung zu Reptilien und weniger beliebten Tieren bekommen können.“ Ins Café gehen ganz unterschiedliche Leute. Für manche ist es vielleicht das erste Mal, andere hingegen haben entsprechende Vorerfahrungen. Auch diese Reptilienliebhaberin hat ihre guten Gründe, weshalb sie dieses Konzept klar befürwortet: "Ich habe mich schon immer für Schlangen und Leguane interessiert. Aber, weil ich oft umgezogen bin, hatte ich nie die Gelegenheit, sie zu halten. Und wenn man in eine Zoohandlung geht, darf man sie normalerweise nicht anfassen. Auf Instagram-Fotos habe ich dann gesehen, dass man hier mit ihnen interagieren kann. Und das ist eine ziemlich coole Erfahrung, finde ich." Malaysia ist ein Land mit einer großen Biodiversität. Dort gibt es eine Vielzahl von Reptilien wie Schlangen, Eidechsen oder Krokodilen, die in den dichten tropischen Dschungeln und sogar in städtischen Gebieten vorkommen. Insofern ist dieses Café vermutlich wohl einfach nur eine Art örtlicher Streichelzoo, besonders auch für die Menschen, die mit diesen Tieren in ihrer Umgebung aufgewachsen sind.

