Malaysische Rettungskräfte haben am Sonntag nach Überschwemmungen infolge heftiger Regenfälle mehr als 21.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Etwa 66.000 Polizisten, Armeeangehörige und Feuerwehrleute waren im Einsatz, um ihre Landsleute aus ihren Häusern oder Fahrzeugen zu retten. Der amtlichen Nachrichtenagentur zufolge wurden sie landesweit in Hilfszentren untergebracht. Betroffene im Flutgebiet: "Das war das erste Mal, ich habe noch nie ein so schlimmes Hochwasser erlebt. Normalerweise sind es nur leichte Überschwemmungen, aber dieses Mal ist es wirklich schlimm, sogar die Autos sind unter Wasser." "Wir warten jetzt bis das Wasser zurückgeht. Wenn das nicht passiert, müssen wir vielleicht noch eine weitere Nacht hier bleiben, weil die Autos vor uns immer noch voll mit Wasser sind und alles überflutet ist. Wir wissen also nicht, was wir tun sollen. Wenn wir weiterfahren können, werden wir weiterfahren. Wenn nicht, werden wir bleiben." Premierminister Ismail Sabri Yaakob sagte, dass binnen eines Tages so viel Regen gefallen sei wie sonst in einem Monat. Am Sonntag zeichnete sich eine Entspannung ab. Das malaysische Wetteramt nahm seine Warnung vor weiteren schweren Regenfällen landesweit zurück.

Mehr