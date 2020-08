Der malische Präsident Ibrahim Boubacar Keita hat nach seiner Gefangennahme durch meuternde Soldaten seinen Rücktritt angekündigt. "Ich möchte, dass kein Blut vergossen wird, um mich an der Macht zu halten", sagte er in einer kurzen Ansprache im staatlichen Fernsehen am Dienstag. Er werde zurücktreten und das Parlament auflösen. Der Staatschef, dem Korruption und Versagen im Kampf gegen islamische Aufständische vorgeworfen wird, wurde am Dienstag in seiner Residenz in der Hauptstadt Bamako festgesetzt. Zuvor war es in einem nahe gelegenen Militärstützpunkt zu einem Aufstand gekommen. Wer die Meuterei anführte und wer das Land derzeit führt, blieb zunächst unklar. Seit Juni waren Zehntausende Menschen in Bamako gegen den Präsidenten auf die Straße gegangen. Die Opposition, die hinter den wochenlangen Protesten steht, erklärte, die Festnahme des sei kein Militärputsch, sondern ein Volksaufstand. Es wurde befürchtet, dass ein Sturz des malischen Präsidenten die ganze Sahel-Region Westafrikas weiter destabilisieren könnte. In der ehemaligen französischen Kolonie sind auch Bundeswehr-Einheiten stationiert. Sie unterstützen mit bis zu 1100 Kräften einen UN-Blauhelm-Einsatz.

Mehr