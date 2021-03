Mallorcas Küstenstadt Paguera ist bekannt als "Little Germany". Im Vergleich zum Vorjahr sind allerdings nur wenige Deutsche da. Aber immerhin, es kommen wieder Gäste und auch immer mehr. Für Ostern wurden wieder Hunderte Flüge von Deutschland in Richtung Mallorca ins Programm genommen. Denn es gab kaum noch Coronafälle und Reisebeschränkungen fielen. Jeroen Maier arbeitet hier und beschreibt die Lage vor Ort: "Ich finde es schön, dass die Deutschen hier hingehen dürfen. Das einzige, was frech ist, ist, dass die Spanier vom Festland nicht kommen dürfen. Und da die Zahlen in Deutschland hochgehen, ist es schwierig für uns, also für die Mallorquiner das zu akzeptieren.“ Denn die deutschen Regeln sind einfach anders als die spanischen Maßnahmen. Aber dafür gelten vor Ort strengere Abstands- und Hygieneregeln sowie eingeschränkte Öffnungszeiten. Unter dem Touristen-Schwund leidet auch Maria, die einen kleinen Supermarkt mit Souvenirs betreibt. Mehr Gäste wären bei ihr gut für’s Geschäft: "Es wäre eine Freude, eine Erlösung. Ansonsten droht die zweite schlechte Saison, unter der wir leiden werden. Wir leben von den Touristen, vor allem von den Deutschen. Wenn sie nicht kommen, haben wir keine Einnahmen. Die Einwohner kaufen nicht bei uns. Daher wäre es für uns nur gut und wir alle hoffen, sie begrüßen zu dürfen. " Der ausländische Tourismus nach Spanien ist im vergangenen Jahr um rund 80 Prozent auf 19 Millionen Besucher eingebrochen. Das ist der niedrigste Stand seit einem halben Jahrhundert.Die Fachleute sind sich einig: Wie es mit dem Tourismus auf der beliebten Ferieninsel weitergeht, das hängt ganz maßgeblich von der Schnelligkeit der Corona-Impfkampagnen in den diversen Ländern ab.

