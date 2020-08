Im Hafen von Valetta auf Malta legte am Montag ein Kriegsschiff an, das 78 Flüchtlinge an Bord hatte, die zuvor im Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettet worden waren. Einige von ihnen hatten Babys im Arm als sie an Land gingen. Sie wurden von den Behörden fotografiert und medizinisch untersucht, bevor sie mit Bussen abtransportiert wurden. Einige von ihnen waren offenbar in einem schlechten gesundheitlichen Zustand. Bereits in den vergangenen Wochen hatten die maltesischen Behörden mehr als 150 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet. Mindestens einer von ihnen war auch positiv auf COVID-19 getestet worden. Insgesamt nimmt die Zahl der Mittelmeerflüchtlinge in diesem Jahr stark zu. Schätzungsweise sind mehr als 13.000 Migranten über das Mittelmeer nach Italien gekommen - deutlich mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Besonders im Juli hatten sich nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks viele Menschen bei vergleichsweise ruhiger See auf die gefährliche Reise begeben. Auch andere Mittelmeerstaaten melden wieder steigende Flüchtlingszahlen. Viele Aufnahmelager sind überfüllt.

Mehr