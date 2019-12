Die Demonstranten in der maltesischen Hauptstadt Valetta hatten den Rücktritt von Regierungschefs Joseph Muscat gefordert. Die Regierung war in den vergangenen Tagen angesichts von Ermittlungen zu dem zwei Jahre zurückliegenden Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia massiv unter Druck geraten. Die Journalistin war bei der Explosion einer Autobombe im Oktober 2017 getötet worden. Sie hatte vor ihrem Tod die Existenz einer verborgenen Offshore-Firma aufgedeckt. Der Vorwurf gegen Muscat lautet, dass er seinen früheren Stabschef gedeckt habe, der in die Tat verwickelt sein soll. Jetzt kündigte der Ministerpräsident seinen Rücktritt für das kommende Jahr an: "In der nächsten Zeit werden wir einen Prozess starten, der ermöglichen soll, dass wir einen neuen Ministerpräsidenten bekommen. Ein Ministerpräsident, der die Arbeit dieser Regierung fortsetzt und das Programm weiterverfolgt, dass die Bevölkerung von Malta im Juni 2017 befürwortet hat. Ich werde vorschlagen, dass es am 12. Januar 2020 einen neuen Parteichef geben soll. An diesem Tag werde ich als Parteivorsitzender zurücktreten. Danach werde ich auch als Ministerpräsident zurücktreten." Vielen Demonstranten, die am Sonntag auf die Straße gingen, reicht diese Ankündigung nicht. Sie fordern, dass Muskat sofort zurücktritt. Im Fall der getöteten Journalistin ist einer der reichsten Malteser wegen Beihilfe zum Mord angeklagt worden. Die angeblichen Verbindungen des 38-Jährigen zu ranghohen Regierungsmitgliedern stürzte Malta in die gegenwärtige politische Krise.