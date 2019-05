Party mit den Fans. Manchester City freut sich über ihren Triumph in der Premier League. Ein 4:1 Sieg gegen Brighton hatte dem Team von Pep Guardiola den Titel in der englischen Fußballliga eingebracht - mit nur einem Punkt Vorsprung auf den schärfsten Rivalen Liverpool. "Wenn man Rücken an Rücken steht, ist es schwieriger. Letztes Jahr lief alles perfekt, aber in dieser Saison hatten wir einen unglaublichen Gegner. Glückwunsch an Liverpool, sie hattet eine unfassbare Saison, aber wir haben es geschafft und sie geschlagen." Liverpools 2:0 Sieg über Wolverhampton hatte nicht mehr gereicht. Der Club wartet schon seit 29 Jahren auf den Titel. "Es ist enttäuschend, wirklich nicht gerade ein toller Moment", sagt Trainer Jürgen Klopp. "Aber wir haben genug Zeit, um zu erkennen und zu fühlen, wie brillant die Saison tatsächlich war. 97 Punkte, das ist unglaublich! Und nur weil es City gibt, ist es nicht genug. In jedem anderen Land hätte das gereicht." - "Dieser Club ist so gut drauf, wie seit langem nicht mehr und das wird nicht einfach aufhören, bloß weil eine Mannschaft einen Punkt mehr hat." Erst vor wenigen Tagen hatte Liverpool seine Fans mit einem als "Fußballwunder" bejubelten Triumph in der Champions League verzaubert. Mit einem 4:0 gegen Barcelona sicherten sich die Engländer das Ticket für das Finale am 1. Juni. Dort treffen sie auf Tottenham Hotspur.