STORY: Für die Fans von Manchester City gab es am Sonntag kein Halten mehr. Das Team von Trainer Pep Guardiola ist am letzten Spieltag der Premier-League-Saison Meister geworden. Dabei wurde es noch denkbar knapp. Denn City lag im entscheidenden Spiel gegen Aston Villa noch eine Viertelstunde vor Ende 0:2 zurück. Dann drehte Manchester das Spiel noch und gewann am Ende mit 3:2. Das reichte, um mit einem Punkt Vorsprung vor dem FC Liverpool Meister zu werden. Guardiola war überglücklich: "Ich möchte dem FC Liverpool zu diesem unglaublichen Kampf in den letzten Jahren gratulieren, insbesondere auch in diesem Jahr. Die Größe unserer Leistung hängt mit der Größe dieses Gegners zusammen. Ich hatte in meiner Karriere als Fußballspieler oder Trainer noch nie einen Gegner wie Liverpool. Das macht mich noch stolzer, uns alle noch stolzer auf diese Spieler, auf diese Organisation, weil wir genau wissen, welchem Gegner wir gegenüberstehen, und wir sind unglaublich glücklich." Unglaublich glücklich waren auch die Fans des AC Mailand. Denn ihr Verein ist zum ersten Mal seit der Saison 2010/2011 wieder italienischer Fußball-Meister. Ein souveränes 3:0 am letzten Spieltag bei Sassuolo genügte, um den Lokalrivalen und Verfolger Inter Mailand auf Distanz zu halten. ""Es ist wundervoll, all das hier ist wundervoll. Es ist die schönste Sache der Welt. Danke Italien und vielen Dank Mailand. Mein Herz ist für immer rot-schwarz." "Die beste Nacht dieses Jahres. Mailand war die beste Mannschaft und heute ist alles schön." Das fanden auch Tausende Fans, die vor dem Mailänder Dom die Nacht zum Tag machten.

