Wahlkampfauftritt von Manfred Weber gemeinsam mit CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer Anfang Mai in Ulm. Der 46-jährige CSU-Politiker geht als Spitzenkandidat der konservativen EVP in die Europawahl. Er könnte Jean-Claude Juncker im Amt des Kommissionspräsidenten der Europäischen Union beerben. Das Amt bekommt in der Regel der Spitzenkandidat der Fraktion, die aus den Wahlen als stärkste Kraft hervorgeht. Die Umfragen sehen hier die EVP vorne. Weber gilt eher als Mann der leisen Töne. Wenn es um Europa geht, kann er aber durchaus auch lauter werden: "Dieses Europa ist unser Europa. Es ist vielleicht das beste Europa, in dem wir jemals leben durften. Und wir werden es uns im Wahljahr 2019 von Populisten und von Nationalisten nicht wegnehmen lassen." Weber will sich im Falle seiner Wahl zum EU-Kommissionspräsidenten nach eigener Aussage für "mehr Handelsabkommen, mehr Binnenmarkt, mehr Infrastruktur und mehr Forschung" einsetzen. Forderungen nach Einführung von Mindestlöhnen und einer Arbeitslosenversicherung in der EU erteilt er dagegen eine Absage. "Ich und meine Partei, die Europäische Volkspartei, wir stehen für ein demokratisches Europa, das aus dem Parlament heraus regiert wird. Und das werden wir anschließend auch hochhalten und durchsetzen. Und zum demokratischen Europa gehört jetzt der Wettbewerb, die Abgrenzung. Auch klarzustellen, dass ich nicht ein linkes Europa will, das nicht in der Lage ist, Grenzen zu sichern. Das nicht in der Lage ist, die Türkei-Gespräche jetzt zu beenden. Das nicht in der Lage ist, Handelsverträge abzuschließen und damit Wohlstand zu schaffen. Und das nicht in der Lage ist, wirklich Partnerschaft mit Afrika aufzubauen." Bis zur Wahl wird Weber in beinahe allen EU-Ländern außer in Großbritannien mindestens einmal Station gemacht haben. Er verspricht einen besseren Schutz der Außengrenzen, mehr Einsatz im Kampf gegen Krebs und ein europäisches FBI. So will Weber die Wähler überzeugen. "Ich bin verankert Zuhause. Aber ich bin im Herzen und im Kopf überzeugter Europäer. Und mit diesem Spagat, sozusagen, möchte ich auch Europa führen. Nämlich von den Menschen her denken. Und dazu braucht man auch, dass man Aufbruch braucht. Und ein "Weiter so", einfach alles so weiterlaufen wie jetzt, um das nur irgendwie zu sichern, wäre sicherlich der falsche Weg." Zum Thema Brexit hat Weber übrigens eine klare Meinung: Er werde alles Mögliche tun, um Großbritannien an Bord zu halten, sagte der CSU-Politiker. Der Brexit sei eine falsche Entscheidung gewesen.