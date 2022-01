Es war ein nicht nur akustisch dramatischer Einsatz für die Polizisten im Zoo von Naples im US-Bundesstaat Florida. Ein augenscheinlich verletzter Mann rief dort jüngst im Dunkeln um Hilfe. Ein Tiger hatte ihn gebissen. Die Aufnahme der Bodycam zeigt, wie ein Beamter in den Käfig schießt. Dann wird der Verwundete abtransportiert. Laut Medienberichten handelte es sich bei diesem um eine Reinigungskraft. Der Mann soll seinen Arm in das Gehege gesteckt haben. Dem Zoo zufolge war er nicht befugt, diesen Bereich zu betreten. Das betroffene Tier, ein acht Jahre altes Männchen namens Eko, erlag seinen Schussverletzungen. Malaysia-Tiger gelten als in ihrem Bestand stark gefährdet. Die zuständige Polizeibehörde gab an, der Vorfall werde untersucht.

