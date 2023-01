STORY: Happy End einer unfreiwilligen und 24-tägigen Odyssee. Aufnahmen der kolumbianischen Armee zeigen, wie sie kürzlich vor der Küste einen 47-jährigen Mann aus dem Inselstaat Dominica auf dem Meer treibend entdeckten und wenig später aus der Seenot befreiten. Der Mann war bei Reperaturarbeiten eines Segelbootes abgetrieben worden. Überlebt hat er die 24 Tage nur mit extrem wenigen Nahrungsmitteln. Elvis Francois, Überlebender: "Ich hatte nichts zu essen. Nur eine Flasche Ketchup, die auf dem Boot war, Knoblauchpulver und Maggi, das ich mit etwas Wasser vermischt habe." Die kolumbianischen Armee hatte ihn an Bord des Segelboots in den karibischen Gewässern entdeckte. Auf dem Rumpf stand das Wort "Hilfe". Der 47-jährige Mann wurde medizinisch untersucht und der kolumbianischen Migrationsbehörde übergeben, die ihn nun in sein Heimatland zurückbringen soll.

